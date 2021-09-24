الحيزان : انخفاض الحرارة شمال المملكة وأجواء معتدلة على باقي المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، درجات حرارة باردة شمالاً بسبب تاثير منخفض على بلاد الشام، مع فرص هطول للأمطار بين القريات وطريف، اليوم الجمعة.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى استمرار تأثیر منخفض جوي على بلاد الشام بالأمطار وتعمق خطوط التبريد في أجواء شمال المملكة مما ينتج عنه انخفاض في درجات الحرارة الصغرى والكبرى؛ حيث تسجل أقل درجة حرارة صفری 14 درجة مئوية في الحماد الأوسط وأعلى درجة حرارة گبری ۳۳ درجة مئوية بين الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح ان الطقس سيكون معتدلا بوجه عام على بقية قطاعات المملكة باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية؛ حيث يميل الطقس للبرودة بينما يكون الطقس وسط النهار حارا بشكل عام مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على قطاع المدينة المنورة؛ ويكون حارا على وسط المملكة والغربية والجزء الداخلي للمنطقة الشرقية.

وحول حركة الرياح قال الحيزان، إن الرياح متوسطة الحركة اجمالا، وتنشط بعد الظهيرة على شرق المرتفعات وفي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وغرب الجوف والحدود الشمالية.

وأضاف ان هناك غطاء سحابي واسع يمتد على المرتفعات من جازان حتى منطقة المدينة المنورة مرورا بمنطقة عسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك تتواجد السحب في أجواء منطقة القصيم وحائل وغرب منطقة الرياض وعلى الأطراف الشمالية من المملكة بين شمال غرب منطقة الجوف وشمال الحدود الشمالية.

وتوقع فرصا لهطول الأمطار بين منطقتي نجران وجازان وعلى مرتفعات عسير والباحة وفي منطقة مكة المكرمة وجنوب وغرب وشمال غرب منطقة المدينة المنورة؛ كما تتهيأ الفرص لتشكل بعض السحب الممطرة في منطقة الجوف والحدود الشمالية بين القريات وشمال طريف بمحاذاة الشريط الحدودي.

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