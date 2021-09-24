القبض على أصحاب فيديو المشاجرة بمكان عام في الدوادمي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على شخصين بمحافظة الدوادمي؛ إثر مشاجرة نتيجة خلاف سابق بينهما، وذلك عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتلك المشاجرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس (وفقًا لحساب الأمن العام على تويتر)، إن الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي قبضت على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة في أحد الأماكن العامة، نتيجة خلاف سابق بينهما.

وأشار الرائد الكريديس، إلى أنه جرى إيقاف الشخصين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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