«العضيب»: إنجازات السعودية لخدمة الإنسانية غير مسبوقة

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو مجلس منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة، جار الله بن عبدالله العضيب إن السعودية حققت في فترة وجيزة إنجازات غير مسبوقة أثبتت سبقها في خدمة الإنسانية، وبخاصة في التعامل مع جائحة كورونا عبر إطلاق الكثير من المبادرات لخدمة الإنسانية وتبني السياسات الملائمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

ورفع العضيب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأشار العضيب إلى أن اليوم الوطني يُذكر السعوديين بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأكد العضيب أن السعودية بقيادتها تقدم جهودًا مضنية تجاه المصلحة الدولية العامة ومصلحة المواطن الخاصة التي تسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها.

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