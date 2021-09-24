بالفيديو.. رجل أمن يخاطر بحياته لإيقاف مركبة يقودها متهور

الرياض - محمد عبدالله - أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطرة رجل أمن بحياته من أجل إيقاف مراهق متهور كان يقود مركبة على طريق سريع.

ووثق المقطع لحظة قيام الشاب المراهق بسحب رجل الأمن بمركبته الذي تعلق بها وسار بالمركبة وظل رجل الأمن متعلقًا بها حتى تمكن من إيقافه.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر، كما أشادوا بشجاعة رجل الأمن في التعامل مع الموقف رغم خطورته.

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