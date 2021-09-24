هيئة الأدب والنشر والترجمة تطرح تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب مجاناً

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة آلية دخول الزوار لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والذي سيقام خلال الفترة 1-10 أكتوبر في "واجهة الرياض"، موضحة بأن دخول المعرض سيكون من خلال حجز تذاكر الدخول مجاناً عبر الرابط الإلكتروني https://tickets.riyadhbookfair.org.sa، مع ربطها بتطبيق "توكلنا" لتأكيد الحالة الصحية، ولتحقيق اشتراطات وزارة الصحة المرتبطة بالوقاية من جائحة كورونا، وذلك حرصاً من الهيئة على سلامة الجميع، من زوار ومنظمين ومشاركين، ولضمان الاستمتاع بالتجربة الثقافية في أجواء صحية آمنة.

وكشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن أن معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية سيتيح خدمة طلب الكتب إلكترونياً من خلال المعرض الافتراضي الذي جهزته الهيئة بالتنسيق مع الناشرين، والذي سيتزامن مع انطلاقة المعرض الرسمية، وتستهدف هذه الخدمة الجديدة المهتمين بالكتب ممن لم يتمكنوا من زيارة المعرض حضورياً، ولعشّاق الكتب والقراءة في مختلف أنحاء العالم.

وحول منصات توقيع الكتب، أوضحت الهيئة أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، فرضت اشتراطاتٍ خاصةٍ، حيث خصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة خدمة في المنصة الإلكترونية لحجز منصات التوقيع، بعيداً عن أجنحة دور النشر، بهدف تنظيم عملية توقيع الكتب، وإتاحة فرصة اللقاء بين المؤلفين والقرّاء، وفق آلية سيعلن عنها لاحقاً.

ويشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الجديدة، أكثر من 1000 دار نشر تنتمي إلى 28 دولة من مختلف قارات العالم، وسيقام على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، وسيضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، وأخرى للعروض الحية لفنون الطهي، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية وأمسياتٍ شعرية وفنية، ومسرحياتٍ تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، اثنان منها في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح ثالث في مركز الملك فهد الثقافي.

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