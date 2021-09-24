‎الرئيس التنفيذي ‎لمجموعة البواني القابضة: 91 عامًا والمملكة ترفل في ثياب العز والرخاء

الرياض - محمد عبدالله - رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني القابضة المهندس فخر بن عبدالمعين الشواف، باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ91.



‎وتحدث المهندس الشواف، قائلًا: «يظل اليوم الوطني قصة خالدة لقائد فذ تتناقلها الأجيال جيلًا تلو الآخر، تُروىٰ بفخر واعتزاز، وحب وولاء، فلم يكن ذاك اليوم قبل 91 عامًا نبراسًا مضيئًا للمملكة فقط، بل عمت رسالته الإنسانية جميعها بضيائه، يوم حمل فيه الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، مشاعل النور لتنير بدورها للإنسانية طرقها، إذْ نهضَ بأمته ليصوب لها وجهتها لتلحق بركب الحضارة، وتعاصر عجلة التنمية والتطور، رجل استثنائي ويوم تاريخي لا شبيه له».

‎وأردف الشواف، أن اليوم الوطني لتوحيد المملكة مناسبة للتأمل نسترجع من خلالها مسيرة النهضة الشاملة التي نعيشها واقعًا، ذات شواهد حاضرة وماثلة في كل مكان، يعيشها المواطن ويلمسها في جميع مناحي الحياة، نهضة شيدها الملك الموحد، وتعهدها أبناؤه البررة من بعده مبنيّة على أسس متينة، وقيم راسخة، جوهرها عقيدة التوحيد التي جمعت الشتات تحت راية الحق والعدل والإخاء والمساواة، راية لا إله إلا الله؛ لتصبح المملكة دولة عصرية تحتل مكانتها بين دول العالم الأول الأكثر تقدمًا وحداثة ومدنية، وترتفع هامات أبنائها فخرًا واعتزازًا، بفضل ما شيدوه من إنجازات اجتماعية واقتصادية وسياسية».



‎وأضاف الشواف: «حقًا هي لنا دار شعار جامع وملهم يختصر أبلغ المعاني والكلمات، ويؤجج المشاعر، ويلهب الحماس الوطني، هي لنا دار ومستقر ومأوى، هي لنا دار عز ورخاء ونماء، فيها نحيا ولأجلها نموت، لتظل هي عزيزة أبد الدهر، خفاقة عالية بين الأُمم، مرفوعة هاماتها، عالية صواريها، هي لنا دار، نحتفي بيومها الوطني العظيم استذكارًا وافتخارًا بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء والتلاحم والإخاء المتجذرة في نفــوس أبنــاء المملكة الذين يجودون بأرواحهم على الحدود في ساحات البطولة والشرف وميادين الواجب دفاعًا عن حياض الدين، وكبرياء الوطن، وحماية أمنه و استقراره الراسخ، إن ما تحقق على أيادي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أطال الله في عمرهما، من إنجازات هي شواهد سامقة يتم تصديرها إلى الأجيال القادمة التي ستنعم بالرخاء بفضل عطاءات قادة نذروا أنفسهم لخدمة أبناء الوطن».



‎واختتم الشواف: تأتي ذكرى اليوم الوطني الـ91، وقد تجاوزت المملكة تداعيات جائحة كورونا، وعززت من ترسيخ قيمها الإنسانية، وتأثيرها كقوة فاعلة رئيسية تحتل مكانتها في صدارة عالم اليوم، وتقود منطقتها وأمتها إلى النهوض والتعافي، وتقدم إلى العالم نموذجًا فريدًا للانطلاق تجسد من خلاله رؤية المملكة 2030 التي جاءت لتضع أركان وأسس جديدة لانطلاقة اقتصادية قوية، وتحقيق تنمية شاملةِ مستدامة، وركزت على أهمية وحيوية الدور الذي يقوم به قطاع المقاولات، في دعم خيارات التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمام قطاع البناء والتشييد؛ ليتسنى له القيام بدوره المنوط به والمأمول منه في الاقتصاد الوطني والنهوض بالبنية التحتية التي تعد الركيزة الأساسية للمشاريع الاقتصادية الضخمة؛ وأنتهز الفرصة لأشيد بدور المملكة في تمكين قطاع الأعمال الوطني من المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحفيز النمو الاقتصادي لتوفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، التي تزخر بها بلادنا وتوفرها لنا حكومتنا الرشيدة، وهو ما يمثل قوة دفع ودعم للاقتصاد الوطني.

‎ولا يسعني في الختام إلا أن أحمد الله على ما منّ به على بلادنا الغالية من نعمة الأمن والأمان، وأن أرفع بالأصالة عـن نفسـي وبالنيابة عـن مجموعة شركات البواني ومنسـوبيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمين صاحـب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما وأدام عزهما، وإلى شعبنا السعودي الأبي الكريم وحكومتنا الرشيدة، داعيًّا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، ودام عزك يا وطن.