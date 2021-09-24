شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تنمية لصحاري جرداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب أن يومنا الوطني الأغر يُجسّد ذكرى مجيدة بشموخ وسمو لكل مواطن في وطننا المبارك، ذكرى تأسيس هذه البلاد المباركة ووحدة شعبها تحت راية التوحيد على يد المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وتبعه من بعده أبناؤه البررة، وحتى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وقال المعجب إنه في هذا اليوم الوطني المبارك نستلهم تضحيات العظماء الخالدة، ومآثرهم الماجدة، وعطاءهم اللامحدود، والإيمان الصادق والهمة الرفيعة، التي كانت بداية مسيرة قصة تنمية لصحاري جرداء، غدت ميادين لنهضات تنموية عمّت أرجاء الوطن بكل المجالات والقطاعات، ورسمت معالم منجزات لمعجزات ونجاحات لأحلام جمعت بين أصالة الماضي وعبقه الراسخ وحداثة آخر تطورات العصر ونهضته.

ونوه بأن هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمؤازرة عضده وساعده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- حشدت الدولة قدراتها وإمكاناتها لخدمة الوطن والمواطن ورفاهيته، مصاحبة ذلك بالرؤية الطموحة (2030) وما تحقق من مستهدفاتها وأسهم بتنمية مستدامة، بفضل ارتكازها على مكامن قوى تمثل اقتصادا متنوعا للدولة وفق إستراتيجيات استثمارية ضخمة تحقق عوائد مجزية للوطن والمواطن، ونحن نرى وطننا الكريم والمواطن يرتقي عتبات الفخر ويبلغ ذروة المجد وسنامه ورفعته، في ضوء تنظيمات تشمل كل مناحي حياة الفرد والمجتمع ومنها الشأن العدلي والحقوقي اتسمت بالتناغم والانسجام، وأمسى تقنين موضوعات المجتمع وسنها هي السمة البارزة والعلامة الفارقة لهذه المرحلة.

وبيَّن الشيخ سعود جهود القيادة المباركة في احتواء جائحة كورونا على المستويين الصحي والاقتصادي، وما تجسّد في هذا الشأن من قيم إنسانية ومبادئ نبيلة وسخاء نفيس وحسن إدارة لهذه الجائحة ومساعدة أخوية للدول الأشد احتياجاً كانت محل ثناء من كل أصقاع المعمورة.