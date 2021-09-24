أخبار السعودية.. اعتراض صاروخ و4 مسيرات والقوات المسلحة تطلق أولى فعاليات اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث قدم عدد من ملوك وقادة ورؤساء الدول العربية تهنئتهم للقيادة الرشيدة؛ بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91، وإلى التفاصيل:

إطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية

أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون، المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في العاصمة الرياض، وأكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إطلاق المركز يأتي ضمن المبادرات الوطنية بالتزامن مع احتفاء المملكة بيومها الوطني الـ91 تأكيدًا لدور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين وعنايتها بأهمية خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

تدمير باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

«التعاون الإسلامي» تدين استهداف جازان بباليستي

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشدّ العبارات، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي، مشيدًا في الوقت ذاته، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

شيخ الأزهر يثمن دور المملكة

هنًا فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة، معربًا عن تقديره للدور الرائد للمملكة في مساندة قضايا الأمّتين الإسلامية والعربية، وإسهاماتها البارزة في خدمة الإسلام والمسلمين.

القوات المسلحة تطلق أولى احتفالات اليوم الوطني

أطلقت القوات المسلحة أولى احتفالاتها باليوم الوطني السعودي ، وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنَّ القوات المسلحة قامت باحتفالاتها باليوم الوطني من مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

وزير التعليم يهنئ القيادة باليوم الوطني

رفع وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيّب الله ثراه.

رئيس وزراء باكستان يهنئ القيادة باليوم الوطني

أعرب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

فيديو يوثق لحظة سرقة شاب للعلم والاحتفال به

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شاب بسرقة علم من أحد المباني ليحتفل به، وظهر في الفيديو المتداول، شاب ينزل من سيارة أمام أحد المباني ومعه زملاؤه الذين دخلوا في نوبة ضحك.

مصرع وإصابة العشرات في حادثي سير

وقع حادث تصادم متعدّد، مساء أمس الأربعاء، في طريق مكة الهدى مقابل محطة ساسكو بالعاصمة المقدسة، وأسفر عن عدد من الإصابات، كما وقع حادث تصادم في طريق الساحل الشعيبة في اتجاه طفيل، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فرق إسعافية، وأسفر الحادث عن ٣ حالات وفاة و٨ إصابات إصابة خطرة و٥ إصابات متوسطة الخطورة وإصابتين طفيفة.

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