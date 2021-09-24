نشرة عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يهنئ السعوديين باليوم الوطني.. «التحالف» يعترض 4 مسيرات حوثية استهدفت المملكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: الملك سلمان مهنئًا السعوديين باليوم الوطني: نحمد الله على الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية، التحالف يعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات حوثية استهدفت المملكة، تدمير مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، «حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدعم لدفعة أكتوبر، الجيش اليمني يعلن مقتل 3 قيادات حوثية في معارك جنوب مأرب والبيضاء، تصرف غريب من «حمدالله» قبل مواجهة النصر والباطن في الدوري.

الملك سلمان مهنئا السعوديين باليوم لوطني: نحمد الله على الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السعوديين بذكرى اليوم الوطني الـ91.

وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر: «في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه».

التحالف يعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات حوثية استهدفت المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

تدمير مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدعم لدفعة أكتوبر

أعلن برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ47 (شهر أكتوبر 2021م)، مشيرًا إلى أن الدعم سيتم صرفه للمستفيدين يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

الجيش اليمني: مقتل 3 قيادات حوثية في معارك جنوب مأرب والبيضاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل 3 قيادات حوثية في معارك جنوب مأرب والبيضاء.

وأكد الجيش اليمني مقتل القيادي الحوثي علي صالح الطاهري في معارك بجبهة العبدية جنوب مأرب، ومقتل القيادي الحوثي عبدالوهاب مرتضى منصور في كمين بمأرب.

كما أعلن مقتل القيادي الحوثي حسين البخيتي ومرافقيه في صد هجوم على حدود شبوة مع البيضاء.

تصرف غريب من «حمدالله» قبل مواجهة النصر والباطن في الدوري

أقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، على تصرف غريب، اليوم الخميس، قبل مباراة فريقه أمام الباطن والتي من المقرر لها اليوم في الجولة السادسة «هي لنا دار» في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن النصر تشكيل فريقه لمواجهة الباطن اليوم وتواجد حمدالله على مقاعد البدلاء، ولم يتم الدفع به أساسيًا.

وقام حمدالله بتعطيل الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل مواجهة الباطن، كما قام بتخصيص المنشورات عبر حسابه على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام» بعد أن كانت متاحة.

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