«توكلنا» يوضح الحد الأقصى المسموح به للحضور في المناسبات الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا أن الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا، مع ضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات الجهات المختصة.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن، قال فيه: «كم العدد المسموح به في الأفراح والزواجات في الاستراحات؟».

ورد تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: «إن تصريح تجمع شخصي، الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا، ويلزم التقيد بتعليمات الجهات المختصة».

وفي وقت سابق، حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طرق إضافة تذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الطريقة الأولى إضافة تذاكر فعاليات اليوم الوطني الـ91 تتمثل في ما يلي:

1-شراء التذكرة أو مجموعة التذاكر من مزود الخدمة.

2-اضغط على مشاركتها مع تطبيق توكلنا.

3-ستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

اقرأ أيضًا: