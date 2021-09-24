يزيد الراجحي يرفع آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - رفع نجم سباق الراليات السعودي يزيد الراجحي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال الراجحي، إن مناسبة اليوم الوطني تأتي للتأكيد على قيمة التاريخ السعودي، ومدى المنجزات التي تحققت على مدى وواحد وتسعين عامًا من عمر هذا الكيان الشامخ بعد توحيده، والذي تستمر مسيرته الزاهرة بدأ من عهد الملك المؤسس وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار الراجحي إلى أن المملكة، وهي تحتفل بهذا اليوم؛ لتشهد تطورًا داخليًا وخارجيًا، فعلى المستوى الداخلي نشاهد المشاريع التي تنجز مثل مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، وكذلك تمكين المرأة والتحولات في شتى المجالات، وخارجيًا نشاهد المملكة عضوًا فاعلًا في G20، كما تنفذ عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جسورًا لإغاثة الدول والأفراد حول العالم.

وأكد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، أن الرياضة تلقى اهتمامًا من القيادة الرشيدة فشاهدنا مشاركة سعودية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨، وتنظيم بطولات مهمة في مختلفة الألعاب، مثل أكبر مضمار لسباقات فورمولا إي، ورالي داكار 2020 في نسخته الـ42 بالسعودية لأول مرة في قارة آسيا، وبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب عام 2019، والبطولة السعودية الأولى لمحترفي الجولف، والتي شارك فيها 132 لاعبًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى بطولات كرة القدم، مثل السوبر الإيطالي والإسباني ومباريات عالمية مهمة، وأول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل في السعودية.

وختم الراجحي تصريحه داعيًا الله بأن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذا البلد، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء، ومهنئًا الشعب السعودي على ما تحقق من منجزات في سائر القطاعات، ومؤكدًا أن مناسبة العيد الوطني غالية يفخر بها كل مواطن يعتز بتاريخ بلاده وما وصلت إليه من نجاحات غير مسبوقة وضعتها في طريق التقدم وأعلى مراتب الدول.