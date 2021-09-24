بالفيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء المملكة ابتهاجًا باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - نشرت قناة «الإخبارية»، مقطع فيديو وثقت من خلاله مشاهد رائعة للألعاب النارية، وهي تضيء سماء المملكة ابتهاجًا باليوم الوطني 91.

وانطلقت الاحتفالات ومظاهر البهجة في مختلف مناطق المملكة ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 91.

وهذا وتحتفل المملكة العربية السعودية في هذا اليوم من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم، أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، المرسوم الملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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