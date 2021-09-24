شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تنير سماء الشرقية في يوم الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضاءت الألعاب النارية سماء محافظة الخبر، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني 91 للمملكة، ورسمت الألعاب لوحات جمالية، تفاعل معها الحضور من المواطنين والمقيمين، وشكلت الألعاب النارية جذبًا لمرتادي الكورنيش، الذين عبروا عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة «أيدها الله».

توثيق الانطلاقوحرص البعض على توثيق لحظات انطلاق فعاليات الألعاب النارية عبر الأجهزة الذكية ونقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي جانب من الكورنيش استمرت المسيرات التي رفعت الأعلام، ورددت الأهازيج الوطنية، وسط تنظيم في حركة الدخول والخروج والسير، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

احتفاليات متعددةفي السياق ذاته، شهدت الواجهة البحرية لمدينة الدمام احتفاليات متعددة، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وذلك ابتهاجًا بالصرح الشامخ الذي بناه قادة البلاد «أيدهم الله»، وقدم الخيالة استعراضًا؛ لربط الماضي والحاضر والمستقبل، فيما شهدت الفترة المسائية، إطلاق عروض المفرقعات الإلكترونية.

عروض جديدةوشهد مواطنو الدمام عروضًا جديدة نفذت لأول مرة، شملت إطلاق الألعاب النارية في سماء المدينة، في عرض يخطف الأنفاس، ضمن عمل مدمج يضفي الإثارة والتشويق على الأجواء الاحتفالية؛ احتفالا باليوم الوطني.

مناسبة عظيمة وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بالفعاليات، وإضافة البهجة والترويح عن أفراد المجتمع، خاصة في مناسبة عظيمة مثل اليوم الوطني، والتي تجمع بين الترفيه والتثقيف والتوعية وتعزيز قيم الوطنية والمواطنة في نفوس الأجيال الناشئة التي تجد فيما يتم تقديمه من عروض ثقافية وترفيهية ما يسهم في إدخال السرور إلى أنفسهم ويعمل على تخليد هذه المناسبة في ذاكرتهم.

صورة رائعةويرى عدد من المواطنين أن فعاليات اليوم الوطني خرجت بصورة غاية في الروعة، أثارت اهتمام كل مواطن، وجعلته يترقب الجديد والمذهل الذي يحظى بمشاهدته، موضحين أن عددًا كبيرًا من المواطنين يحرص على فعاليات اليوم الوطني والتي انتقلت بمفهوم الترفيه إلى آفاق جديدة من المتعة والتشويق والإثارة جعلتها جديرة بالمتابعة.