شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحة وطن».. تعلو الوجوه وتكسو الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي المنطقة الشرقية بذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة، بمشاركة الأمانة في عدة مواقع متفرقة، والتي زينت الحدائق والمتنزهات والشوارع بالأعلام والمجسمات الضوئية.

وشاركت البلديات الأهالي، أفراحهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91، بتوزيع الورود على المحتفلين في الكورنيش والواجهات البحرية والشوارع العامة. ووزعت البلدية، الهدايا، على الأطفال، إضافة إلى إضاءة السماء بالألعاب النارية، تعبيرا عن السعادة والبهجة.

وشهدت الاحتفالات‬ فعالية سباق الدراجات الهوائية بمشاركة العديد من المتسابقين، مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية، فيما نفذ فنانون لوحات جدارية بمختلف المحافظات تعبيرا عن حب الوطن، وأتيحت الفرصة للزوار للكتابة على الجداريات والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والافتخار بالوطن وبقيادته الحكيمة.