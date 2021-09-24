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أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن الذكرى الواحدة والتسعين لقيام المملكة العربية السعودية ، نستذكر معها ما أنعم الله بها علينا من نعمة الاجتماع على التوحيد والسنة، ونستذكر ما قام به المجدد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه من توحيد هذه البلاد المترامية الأطراف، فأمن الله به البلاد بعد خوفها، وجمع شتاتها بعد تفرقها، وأذعنت له البلاد حاضرة وبادية له ولاء وطاعة، وحبًا ووفاء.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة قال فيه نستذكر ما قام به المؤسس وأبناؤه البررة من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -، هذا العهد الميمون الزاخر بالمنجزات التنموية.
وأشار "العنزي" إلى أن المملكة أصبحت قائدة ورائدة في شتى المجالات، بل أصبحت مضرب المثل في السيادة والقيادة، والحزم والعزم، نستذكر ماضيًا جميلاً بمرارته وصعوبته على الآباء والأجداد، لنستلهم فيه الدروس والعبر، لتكون لنا زادًا نواصل فيه مسيرة العطاء والتنمية.
ودعا الشيخ مطارد العنزي في ختام تصريحه الجميع أن يكونوا عونًا لقادتنا وولاة أمورنا في تحقيق ما يصبون إليه من عز للإسلام وأهله، وخدمة للمواطنين والمقيمين على هذا التراب الطاهر، فدمت يا وطن المجد والعز عزيزًا منيعًا .
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 12:54 AM
هنأ القيادة باليوم الوطني ودعا إلى الالتفاف حولها لاستكمال الإنجازات"العنزي": السعودية هي وطن السيادة والريادة الذي يفخر به كل مواطن
أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن الذكرى الواحدة والتسعين لقيام المملكة العربية السعودية ، نستذكر معها ما أنعم الله بها علينا من نعمة الاجتماع على التوحيد والسنة، ونستذكر ما قام به المجدد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه من توحيد هذه البلاد المترامية الأطراف، فأمن الله به البلاد بعد خوفها، وجمع شتاتها بعد تفرقها، وأذعنت له البلاد حاضرة وبادية له ولاء وطاعة، وحبًا ووفاء.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة قال فيه نستذكر ما قام به المؤسس وأبناؤه البررة من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -، هذا العهد الميمون الزاخر بالمنجزات التنموية.
وأشار "العنزي" إلى أن المملكة أصبحت قائدة ورائدة في شتى المجالات، بل أصبحت مضرب المثل في السيادة والقيادة، والحزم والعزم، نستذكر ماضيًا جميلاً بمرارته وصعوبته على الآباء والأجداد، لنستلهم فيه الدروس والعبر، لتكون لنا زادًا نواصل فيه مسيرة العطاء والتنمية.
ودعا الشيخ مطارد العنزي في ختام تصريحه الجميع أن يكونوا عونًا لقادتنا وولاة أمورنا في تحقيق ما يصبون إليه من عز للإسلام وأهله، وخدمة للمواطنين والمقيمين على هذا التراب الطاهر، فدمت يا وطن المجد والعز عزيزًا منيعًا .
، "العنزي": السعودية هي وطن السيادة والريادة الذي يفخر به كل مواطن ،
المصدر : الخليج 365
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