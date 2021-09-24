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أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، مسؤولية الجميع في هذا الوطن على استمرار بنائه ونمائه وازدهاره والمحافظة على أمنه واستقراره.
وكتب المطلق تغريدة من حسابه بتوتير اليوم قال فيها "كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائه وتنميته وتطويره والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته من خلال مجاله وتخصصه إن كان عاملاً أو موظفًا حتى الطلاب على مقاعد الدراسة وربَّات البيوت، فللجميع دورٌ يُسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله".
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 12:35 AM
قال: كل من على صعيد الوطن مسؤول عن استمرار بنائه وتنميته"المطلق": للجميع دورٌ يُسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، مسؤولية الجميع في هذا الوطن على استمرار بنائه ونمائه وازدهاره والمحافظة على أمنه واستقراره.
وكتب المطلق تغريدة من حسابه بتوتير اليوم قال فيها "كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائه وتنميته وتطويره والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته من خلال مجاله وتخصصه إن كان عاملاً أو موظفًا حتى الطلاب على مقاعد الدراسة وربَّات البيوت، فللجميع دورٌ يُسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله".
، "المطلق": للجميع دورٌ يُسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله ،
المصدر : الخليج 365
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