محمد بن مسعود - الدمام - جسدوا صورة وطنية رائعة مُرتدين الزي الجبلي التراثي جسد أطفال الريث بجبال القهر صورة وطنية أثناء حملهم للعلم السعودي مرتدين الزي الجبلي التراثي، وهم فوق قمة جبل القهر بمحافظة الريث بجازان. ووثق المواطن صالح مداوي الريثي احتفال بعض طلاب ابتدائية خطوة العين ومتوسطة وثانوية وادي عمود بإدارة تعليم صبيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. 24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 12:28 AM جسدوا صورة وطنية رائعة مُرتدين الزي الجبلي التراثي من أعالي قمم جبال القهر بـ"الريث".. أطفال يحملون العلم السعودي من أعالي قمم جبال القهر بـ"الريث".. أطفال يحملون العلم السعودي جسد أطفال الريث بجبال القهر صورة وطنية أثناء حملهم للعلم السعودي مرتدين الزي الجبلي التراثي، وهم فوق قمة جبل القهر بمحافظة الريث بجازان. ووثق المواطن صالح مداوي الريثي احتفال بعض طلاب ابتدائية خطوة العين ومتوسطة وثانوية وادي عمود بإدارة تعليم صبيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. الكلمات المفتاحية ، من أعالي قمم جبال القهر بـ"الريث".. أطفال يحملون العلم السعودي ،

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