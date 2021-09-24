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"محافظ القنفذة": حق لنا أن نزهو بذكرى منجزات الوطن وتوحيد الصف واتحاد الكلمة

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محمد بن مسعود - الدمام - رافعًا التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع باسمه وباسم أهالي محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية .

وتابع المحافظ قائلاً : حُق لنا أن نحتفي بمناسبة توحيد الصف واتحاد الكلمة وتآلف الأفئدة وتآزر السواعد حُق لنا أن نزهو بمنجزات وطن ناهي الوصف .. فارق عن الأوطان بالرأس والأنف .. كيف لا وهو موئل الشموخ ومعقل العزة ومأوى الرفعة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 12:28 AM

رافعًا التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

"محافظ القنفذة": حق لنا أن نزهو بذكرى منجزات الوطن وتوحيد الصف واتحاد الكلمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

رفع محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع باسمه وباسم أهالي محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وتابع المحافظ قائلاً : حُق لنا أن نحتفي بمناسبة توحيد الصف واتحاد الكلمة وتآلف الأفئدة وتآزر السواعد حُق لنا أن نزهو بمنجزات وطن ناهي الوصف .. فارق عن الأوطان بالرأس والأنف .. كيف لا وهو موئل الشموخ ومعقل العزة ومأوى الرفعة.

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، "محافظ القنفذة": حق لنا أن نزهو بذكرى منجزات الوطن وتوحيد الصف واتحاد الكلمة ،
المصدر : الخليج 365

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