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عبرت الجماهير الرياضية، التي حضرت مباريات الجولة السادسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والمسماه بجولة " هي لنا دار " بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 عن سعادتها بالذكرى العظيمة.
وعبرت الجماهير في المدرجات عن الفرح بذكرى يوم الوطن من خلال الأهازيج التي قدمت ،حاملة لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.
وبذلت وزارة الرياضة من خلال توجيه ومتابعة، وزير الرياضة ،الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جهوداً كبيرة من أجل الاحتفال بيوم الوطن المجيد في المدن الرياضية والملاعب التي تحتضن مباريات جولة " هي لنا دار ".
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 12:34 AM
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة " هي دار لنا "
عبرت الجماهير الرياضية، التي حضرت مباريات الجولة السادسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والمسماه بجولة " هي لنا دار " بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 عن سعادتها بالذكرى العظيمة.
وعبرت الجماهير في المدرجات عن الفرح بذكرى يوم الوطن من خلال الأهازيج التي قدمت ،حاملة لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.
وبذلت وزارة الرياضة من خلال توجيه ومتابعة، وزير الرياضة ،الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جهوداً كبيرة من أجل الاحتفال بيوم الوطن المجيد في المدن الرياضية والملاعب التي تحتضن مباريات جولة " هي لنا دار ".
، شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة " هي دار لنا " ،
المصدر : الخليج 365
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