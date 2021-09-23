شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث سُبل تعزيز العلاقات مع نظيره الإيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.