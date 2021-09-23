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وزير الخارجية يستعرض القضايا المشتركة مع رئيس غويانا التعاونية 

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الدمام - شريف احمد - التقى فخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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