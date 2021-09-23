شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض القضايا المشتركة مع رئيس غويانا التعاونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى فخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.