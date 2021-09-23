شكرا لقرائتكم خبر عن بفعاليات متنوعة.. حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ 91 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة حفر الباطن اليوم الخميس، احتفالات اليوم الوطني الـ 91، والتي نظمتها أمانة حفر الباطن.

وشلمت هذه الاحتفالات مسيرة راكبي الخيل والدراجات بممشى هلا مول، كما تضمن الحفل الرسمي والذي أقيم بمنتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز عدة فعاليات، منها المسرح الذي شهد ببداية الاحتفال عزف النشيد الوطني وأوبريت "هي لنا دار"، والالعاب الناريه والفرقة النجدية.

كما شلمت الاحتفال الوطني عدة فعاليات مصاحبة منها قسم التصوير الفوتغرافي، وقسم الرسم وقسم العزف الموسيقي وقسم الفن.