شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحتفي باليوم الوطني تحت شعار «السعودية والإمارات.. معاً أبداً» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ91 للمملكة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بهذا اليوم تحت شعار "السعودية والإمارات.. معاً أبداً ".

وبدأت شرطة الشارقة احتفالاتها باستقبال نائب القنصل العام للمملكة في دبي خالد الزهراني، حيث كان في استقباله مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل ونائب مدير إدارة المؤسسة العقيد منى سرور.

وأكد العميد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الاحتفال سنوياً باليوم الوطني للمملكة تجسيداً لمكانة هذا اليوم في نفوس أبناء الإمارات، وانطلاقاً من العلاقة الأخوية والوحدة والمصير المشترك بين البلدين.

من جانب آخر، احتفل مركز شرطة كلباء الشامل ومركز شرطة المنطقة الصناعية باليوم الوطني الـ91 للمملكة من خلال توزيع الأعلام والهدايا الرمزية على موظفي المراكز ومتعامليه، حيث توشحت المراكز بأعلام المملكة واكتست باللون الأخضر.