شكرا لقرائتكم خبر وثائق تاريخية حول تأسيس المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه والتي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله. وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقع من المؤسس والتي يصل عمرها إلى 92 عاما مضت والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية. كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاما مرسوما ملكيا موقعا من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -، باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر وثائق تاريخية حول تأسيس المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.