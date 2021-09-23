، عدسة "الخليج 365" ترصد احتفالات المواطنين باليوم الوطني في "قلب الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بـ"العرضة السعودية " حملوا راية التوحيد ورفعوا الشعارات الوطنية وصور القيادة

شهدت محافظة الطائف احتفالات عديدة بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية، والتي تخللها العديد من الفعاليات التي أتاحت الفرصة للمواطنين والمقيمين الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وكان للقطاع الخاص مشاركات فعّالة بتلك المناسبة، حيث تميز مول قلب الطائف بتقديم الكثير من الفعاليّات التي احتوت أركانًا عدة تزينت بأعلام الوطن وصور القيادة، وقدمت الكثير من الهدايا للزوار بهذه المناسبة، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الصحة ومراكز الأحياء.

ورصدت عدسة "الخليج 365" العديد من الصور التي تظهر فيها الاحتفاء بمشاركة الحضور للعرضة السعودية وزيارة الفعاليّات المصاحبة لها، وجاء من أبرزها استقبال وضيافة أسر شهداء الواجب في يوم الوطن، بالإضافة إلى مشاركة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف بعيادة لقاح كورونا، وأتاحت الفرصة للراغبين في تلقي الجرعات بطرق منظمة.

وبتلك المناسبة رفع منسوبو مجمع مول قلب الطائف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.