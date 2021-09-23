، القطاع الصحي بـ"ينبع" يكتسي بالأعلام الخضراء والشعارات وعدد من اللوحات ،

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احتفل القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام والمراكز الصحية الأولية باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية في البهو داخل المستشفى وتمت مشاركة المرضى المنومين والمراجعين فرحتهم بهذا اليوم الغالي، وذلك تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني 91.
واكتست مداخل وممرات مستشفى ينبع العام والمراكز الصحية الأولية أروقتها بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وكذلك ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية فيما شهدت توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الموجودين بالمستشفى من مرضى ومنومين ومراجعين وكذلك منسوبي المستشفى تعبيرًا عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
كما تزيّنت أرجاء المستشفى والمراكز الصحية الأولية بصور المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله فيما قدمت العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الوعي الصحي في المحافظة وتم عمل عدة أركان توعوية وزعت فيها بعض المنشورات الصحية والشعارات الوطنية.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:24 PM
عبّروا عن ولائهم للوطن داعين الله أن يديم على البلاد الأمن والأمان والرخاء والاستقرارالقطاع الصحي بـ"ينبع" يكتسي بالأعلام الخضراء والشعارات وعدد من اللوحات
احتفل القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام والمراكز الصحية الأولية باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية في البهو داخل المستشفى وتمت مشاركة المرضى المنومين والمراجعين فرحتهم بهذا اليوم الغالي، وذلك تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني 91.
واكتست مداخل وممرات مستشفى ينبع العام والمراكز الصحية الأولية أروقتها بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وكذلك ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية فيما شهدت توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الموجودين بالمستشفى من مرضى ومنومين ومراجعين وكذلك منسوبي المستشفى تعبيرًا عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
كما تزيّنت أرجاء المستشفى والمراكز الصحية الأولية بصور المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله فيما قدمت العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الوعي الصحي في المحافظة وتم عمل عدة أركان توعوية وزعت فيها بعض المنشورات الصحية والشعارات الوطنية.
، القطاع الصحي بـ"ينبع" يكتسي بالأعلام الخضراء والشعارات وعدد من اللوحات ،
المصدر : الخليج 365
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