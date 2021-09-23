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أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة المنورة احتفالاً باليوم الوطني 91 ، حيث شهدت "سيدة المدن" عدة فعاليّات في مواقع متعددة، فيما شرعت الجهات المعنية بتنفيذ خطتها المعدة لهذا اليوم، وذلك من خلال تسهيل الحركة المرورية والمتابعة الأمنية.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان: نعيش اليوم ذكرى عظيمة تُجسد مسيرة رائدة من التنمية والإنجازات الشاملة، التي انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولاً إلى العهد الحالي الزاهر والميمون، وكل عام وقيادتنا الحكيمة ووطنا الغالي والشعب الكريم بخير.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:15 PM
الجهات المعنية نفذت خطتها لهذا اليوم من خلال المتابعة وتسهيل الحركة المروريةفي عُرس السعودية .. "سيدة المدن" تحتفل بالألعاب النارية والفعاليّات المتنوعة
أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة المنورة احتفالاً باليوم الوطني 91 ، حيث شهدت "سيدة المدن" عدة فعاليّات في مواقع متعددة، فيما شرعت الجهات المعنية بتنفيذ خطتها المعدة لهذا اليوم، وذلك من خلال تسهيل الحركة المرورية والمتابعة الأمنية.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان: نعيش اليوم ذكرى عظيمة تُجسد مسيرة رائدة من التنمية والإنجازات الشاملة، التي انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولاً إلى العهد الحالي الزاهر والميمون، وكل عام وقيادتنا الحكيمة ووطنا الغالي والشعب الكريم بخير.
، في عُرس السعودية .. "سيدة المدن" تحتفل بالألعاب النارية والفعاليّات المتنوعة ،
المصدر : الخليج 365
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