محمد بن مسعود - الدمام - تزينت مبانيه بشعارات الوفاء والانتماء للوطن الغالي احتفل قسم مرور وسط جدة باليوم الوطني الـ 91 بحضور ورعاية مدير مرور جدة العميد أحمد بن مساعد السريحي ومدير القسم العقيد ماجد بن عون الغامدي. وقد تزين "مرور وسط جدة" باللون الأخضر واللوحات الخاصة بهذه المناسبة وشعارات الحب والوفاء للوطن الغالي، وقدم منسوبوه أجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو ولي عهده الامين حفظهما الله وكافة الشعب السعودي، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:04 PM تزينت مبانيه بشعارات الوفاء والانتماء للوطن الغالي "مرور وسط جدة" يتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني 91 "مرور وسط جدة" يتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني 91 احتفل قسم مرور وسط جدة باليوم الوطني الـ 91 بحضور ورعاية مدير مرور جدة العميد أحمد بن مساعد السريحي ومدير القسم العقيد ماجد بن عون الغامدي. وقد تزين "مرور وسط جدة" باللون الأخضر واللوحات الخاصة بهذه المناسبة وشعارات الحب والوفاء للوطن الغالي، وقدم منسوبوه أجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو ولي عهده الامين حفظهما الله وكافة الشعب السعودي، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة. الكلمات المفتاحية ، "مرور وسط جدة" يتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني 91 ،

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