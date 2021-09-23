، رئيس بلدية صامطة : الملك المؤسس وحد البلاد الطاهرة فى ذكرى اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - داعيًا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وينصر جنودنا البواسل على الحدود

رفع رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن منيف خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-؛ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان -حفظهما الله بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة داعيًا الله أن يديم علينا أفراح الوطن وعزه ومجده تحت ظل قيادتة الحكيمة وشعبه العظيم وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وينصر جنودنا البواسل على الحدود وأن يتم نعمه علينا وفضله.

وقال "ابن منيف" إن اليوم الأول من برج الميزان يوم جمع فيه الشتات وتوحدت فيه بلاد العزة والإباء وها هي الذكرى الواحد والتسعين تعيد لنا ذكرى ملحمة وطن ومجد أمة حققه العظماء ، فى اليوم الوطنى الذى نستذكر الملك المؤسس الملك الموحد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه - الذي وحد هذه البلاد الطاهرة وجمع شتاتها سائلين الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وتوالى من بعده ملوك هذه البلاد العظيمة إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عراب رؤيتنا وقائد نهضتنا الحديثة - حفظه الله -.

وأضاف"الدكتور ابن منيف" أننا كسعوديين أبناء هذه الأرض المباركة نحتفل بهذه الذكرى العظيمة وكلنا فخر بما تحقق لمملكتنا الغالية خلال مسيرة التنمية في الأعوام الماضية من إنجازات استثنائية وتحديات أسهمت برفع جودة الحياة للمواطن الكريم من خلال اقتصاد مزدهر جعل المملكة في مقدمة كبريات دول العالم في العديد من المجالات ومن الدول العظمى التي تقود العالم بخطى ثابتة ومتسارعة تسابق الزمن في ركب الحضارة والتطور إننا جميعاً كمواطنين نقف صفًاً واحدًاً بتلاحم مع قيادتنا الحكيمة ونجتمع في الذود عن بلادنا ووطننا الغالي وكل ما نملك فداء للوطن تحت شعار هي لنا دار .