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طقس الجمعة.. أمطار رعدية في 4 مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة.

ووفق التقرير، تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف الموج.  

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الغد:

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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