أيهما أفضل للميت الدعاء أم الصدقة؟.. الشيخ الشثري يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إن الصدقة التي يقصدها الإنسان للميت ينال بها الميت أجورًا عظيمة، ومن ذلك ما يتعلق بسد حاجة ذلك المجال الذي تصدق به فيه، سواء كانت صدقة على فقير أو في أعمال الخير والبر.

وتابع الشثري خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنه جاء في حديث سعد، أنه قال يا رسول الله إن أمي أفلتت نفسها وأظنها لو بقيت لتصدقت أفينفع أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والصلاة نعم.

وأضاف: «بالتالي فالصدقة عن الميت من الأعمال الجليلة التي يرجى ثوابها، خاصة أنها من الأعمال التي يتعدى نفعها ويبقى أجرها، ومن هنا نعرف أن الموازنة التي ذكرها العلماء بين التصدق للميت أو الدعاء له ينبغي ألا تكون في هذا الباب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) ولم يذكر أن تكون الصدقة من الميت».

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