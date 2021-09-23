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فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - قدم فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورًا جويًّا؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية .

وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخًا وتتويجًا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع «إيرماكي MB339» التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية، وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين، ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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