أسرة سعودية تعفو عن قاتل ابنها مقابل بناء جامع باسمه

قررت أسرة سعودية في مدينة الطائف العفو عن قاتل ابنها دون مقابل مادي، مشترطة أن يقوم الجاني ببناء مسجد في المدينة باسم المجني عليه.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قررت المحكمة في محافظة الطائف السعودية أمس الثلاثاء، التصديق على صك العفو عن القاتل، بناء على قرار أسرة القتيل.

وقالت الصحيفة أن الوالدين اشترطا التنازل مقابل بناء مسجد في المدينة باسم المجني عليه وفقا لاشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية وتسليمه بعد اكتمال بنائه إلى الوزارة لتشغيله بالكامل.

كما اشترط الوالدان أيضا أن تتم عمليات البناء والتسليم في فترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة.

وصدر قرار المحكمة وسط صيحات الشكر والسعادة بأن يجعل العمل في ميزان حسنات والديه.

وذكرت الصحيفة أن والد القتيل طالب المحكمة بإطلاق سراح الجاني في أقرب وقت.

في المقابل أعربت أسرة الجاني عن شكرها وتقديرها لوالدي القتيل، مشيرة إلى أنها ستبقى مدينة لهما مدى العمر لأنهم أعادا الفرحة لهم.

وحسب الصحيفة، جاء قرار أسرة القتيل بالعفو عن القاتل دون مقابل بالرغم من عرض الملايين عليهما.

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