السعودية | الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك تقيم عدداً من الفعاليات الترفيهية للأيتام بمناسبة اليوم الوطني (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- تبوك- علي العميري:

قامت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بتبوك عدداً من الفعاليات الترفيهية للأيتام بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة وذلك بمقر بارك مول التجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير أن الجمعية تسعد بمشاركة مستفيديها فرحة هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بعظمة الملك المؤسس – طيب الله ثراه – وجهود أبنائه البررة من بعده الذين عملوا على رفعة هذا الوطن والوصول به إلى القمة.

وأضاف، نطمح من خلال برامجنا وأنشطتنا إلى إدخال البهجة والسرور لقلوب الأيتام ، وتعريفهم بيوم توحيد الوطن والعمل على تدعيم محبة هذا الوطن المعطاء في قلوبهم ، شاكراً لكل من دعم وحضر وشارك مع الأيتام فرحتهم .