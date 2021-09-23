شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إبداعات الحرف اليدوية بـ«تحيا السعودية 2» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعالية الحرف اليدوية بالواجهة البحرية الجديدة لمدينة ثروة بمحافظة الخبر؛ لتقديم مجموعة متنوعة من الحرف والمشغولات اليدوية القديمة لإحياء تراث الأجداد، وذلك ضمن فعاليات تحيا السعودية بنسختها الثانية "تحت شعار هي لنا دار".

وينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني (91) للمملكة مع أهالي المنطقة الشرقية.