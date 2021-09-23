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شاهد.. إبداعات الحرف اليدوية بـ«تحيا السعودية 2» في الخبر

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الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعالية الحرف اليدوية بالواجهة البحرية الجديدة لمدينة ثروة بمحافظة الخبر؛ لتقديم مجموعة متنوعة من الحرف والمشغولات اليدوية القديمة لإحياء تراث الأجداد، وذلك ضمن فعاليات تحيا السعودية بنسختها الثانية "تحت شعار هي لنا دار".

وينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني (91) للمملكة مع أهالي المنطقة الشرقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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