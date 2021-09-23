شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تشكيلات إبداعية وعروضا جديدة تزين سماء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الواجهة البحرية لمدينة الدمام عروضا من الألعاب النارية، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، حيث استضاءت السماء، ابتهاجا بالصرح الشامخ الذي بناه قادة البلاد، حيث قام الكبار والصغار بترديد النشيد الوطني السعودي اثناء الاستعراض وعمت الفرحة على الجميع، إطلاق عروض المفرقعات الإلكترونية.

وفي السياق، شهد مواطنو الدمام تشكيلات فنية في السماء احتفالاً باليوم الوطني للمملكة وعروضاً جديدة، نفذت لأول مرة، واستغرق العرض أكثر من سبعة دقائق متواصلة والتي بدأت الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

وخطف العرض الأنفاس، حيث أضفى الإثارة والتشويق على الأجواء الاحتفالية احتفاءً باليوم الوطني.