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"البانوش البحري" يزين فعاليات "تحيا السعودية" في الخبر

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الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعالية البانوش البحري بالواجهة البحرية الجديدة لمدينة ثروة بمحافظة الخبر؛ لتقديم أنواع مختلفة من الفنون البحرية وترديد الأهازيج المشهورة من التراث البحري الأصيل، وذلك ضمن فعاليات تحيا السعودية بنسختها الثانية "تحت شعار هي لنا دار"، والتي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني (91) للمملكة مع أهالي المنطقة الشرقية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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