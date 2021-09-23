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شاهد .. لقطات فيديو لتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا تجاه المملكة : عاجل

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الدمام - شريف احمد - نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء اليوم الخميس.

وأكدت قيادة القوات المشتركة، اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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