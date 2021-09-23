شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. لقطات فيديو لتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا تجاه المملكة : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء اليوم الخميس.

وأكدت قيادة القوات المشتركة، اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود.