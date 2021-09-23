شكرا لقرائتكم خبر عن بئر الخير .. حكاية أول بئر نفط في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • اكتشاف أول بئر بالظهران عام ١٩٣٨ جعل المملكة أكبر دولة في احتياط النفط عالميا

كان الملك عبدالعزيز يتطلع إلى تنمية الموارد المالية للمملكة من خلال التنقيب والبحث عن النفط، فاتجه الملك عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1933 اتفق مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، من أجل إعطائها حق الامتياز في البحث والتنقيب عن البترول، واستمرت عمليات التنقيب دون جدوى في ستة آبار ولمدة خمسة سنوات، مع التعطل المستمر لآلات الحفر، ومع ذلك أصرَّ العالم الجيولوجي ماكس ستاينكي استمرار العمل على البئر رقم ٧ رغم عدم إنتاجيتها ، وفي الرابع من مارس عام ١٩٣٨م .. ظهرت مسحة التفاؤل الأولى ... ليتم اكتشاف البئر التي جعلت من السعودية أكبر دولة في احتياط النفط في العالم والتي تُعد أول بئر نفط اكتشف في السعودية بمدينة الظهران وأطلقها عليها الملك عبدالعزيز (بئر الخير).