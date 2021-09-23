شكرا لقرائتكم خبر قياس وتقييم مستوى الحوار لزوار واجهة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ضمن احتفالات اليوم الوطني 91، في واجهة الرياض بعرض جهاز قياس الحوار لدى الزوار من خلال أجهزة «مقاييس الحوار الالكترونية»، التي تعطي الزوار تقييما لمستوى الحوار لديهم مع توجيهات بطرق تنميته وتطويره، كما يشارك المركز بمجسم «التعهدات» الذي يشكل خارطة المملكة ويكتب عليه الزائر في ختام زيارته لتكون عبارة «أتعهد أن أستمع، وأتعهد أن أحترم».

وتأتي مشاركة المركز ضمن الاحتفال باليوم الوطني 91 وامتدادا للمشاركات السابقة في المناسبات الوطنية وانطلاقا من حرصه على التواصل مع الزوار بمختلف أطيافهم وتوجهاته الفكرية والثقافية، وفئاتهم العمرية، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح.

ويقدم المركز وعلى مدى 5 أيام جهاز مقاييس الحوار والذي يسهم في مساعدة المواطنين على الارتقاء بمستوى الحوار والتواصل من خلال قياس مهاراتهم واتجاهاتهم في مجال الحوار، إضافة إلى تعريفهم بنقاط الضعف لديهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجاوزها، ويشمل الحوار الزوجي، والحوار العام، والحوار التربوي.

كما تتضمن مشاركة المركز لوحة التعهدات والتي هي مجموعة من العبارات يتعهد الزائر بتنفيذها أو إتقانها في حياته المجتمعية.