جهاز للطب الاتصالي للسكتة الدماغية بمستشفى أجياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جهاز الطب الاتصالي بمستشفى أجياد للطوارئ بمقر المستشفى الافتراضي بوزارة الصحة، بحضور استشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية قائد برنامج السكتة الدماغية بالوزارة الدكتور ماجد بخيت، وذلك بمقر المستشفى. ويعمل جهاز الطب الاتصالي على ارتباط مستشفى أجياد بالمستشفى الافتراضي بالوزارة، الذي يتوافر به استشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية على مدار الساعة، والتواصل معه لتقييم حالة المريض، والمساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية.



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