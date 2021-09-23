300 متطوع ومتطوعة بمبادرة «أم القرى الخضراء»

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وبينت المشرفة العامة على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية الدكتورة سمية شرف أن المسجلين في هذه المبادرة قرابة 300 متطوع ومتطوعة، لافتة إلى اختيار91 متطوعا، للمشاركة بالتزامن مع اليوم الوطني؛ لغرس 91 شجرة في إحدى حدائق ميادين الجامعة بالعابدية.
وقالت «إن الهدف من المبادرة زيادة البقعة والمسطحات الخضراء داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز صحة البيئة الجامعية ، وتحسين المشهد الحضري فيها، وتعزيز الإنتاج العلمي والمعرفي في مجال صحة البيئة والمجتمع».
وفي سياق متصل أطلقت كلية التقنية بمكة المكرمة فعاليات «الكلية الخضراء» بنسخته الثالثة ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 91.
وأوضح عميد الكلية المهندس هاني سندي أن الكلية أعدت برامج عدة بمناسبة اليوم الوطني91 ومن ضمنها الكلية الخضراء الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وذلك بغرس وتشجير أكبر مساحة متاحة بالكلية وفق الطرق الحديثة التي تقلل من هدر الماء وتغطي أكبر مساحة خضراء ممكنة.
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