الثقافة تنظم فعالية «وطن ودار» في 3 مدن

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وتقدم فعالية «وطن ودار» بأقسامها المتعددة، سردا تاريخيا للمملكة العربية السعودية بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن وإنجازاته، وبمثقفيها الذين شيدوا الصرح الثقافي الوطني، إلى جانب التعريف بتاريخ الثقافة السعودية بكافة مجالاتها «الأدب، والترجمة، والشعر، والأزياء، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والتراث».
كما تروي الفعالية قصة العلم الوطني الذي يعبر بتفاصيله عن هوية المملكة وتاريخها العريق.
وتهدف الوزارة من تنظيم فعالية «وطن ودار» إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة للاحتفاء باليوم الوطني من خلال الثقافة وقطاعاتها المختلفة.
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