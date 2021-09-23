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الثقافة تنظم فعالية «وطن ودار» في 3 مدن

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- بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي وزارة الثقافة باليوم الوطني الـ91 عبر فعالية «وطن ودار» ابتداء من أمس وحتى الأحد المقبل في مدن الرياض وجدة والدمام وفي ثلاثة مواقع هي: ساحة الفزاري في حي السفارات بالرياض، وساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة، وبلازا بحي الشاطئ في الدمام، وتتضمن ثمانية فعاليات مرئية وصوتية تتمثل في جسر الثقافة، أمجادنا بملوكنا، قصة وطن، موطني، وجوه من بلادي، ثقافتنا بأصوات، قصة علم، أضواء الوطن.

وتقدم فعالية «وطن ودار» بأقسامها المتعددة، سردا تاريخيا للمملكة العربية السعودية بملوكها وقادتها العظام الذين أرسوا دعائم نهضة الوطن وإنجازاته، وبمثقفيها الذين شيدوا الصرح الثقافي الوطني، إلى جانب التعريف بتاريخ الثقافة السعودية بكافة مجالاتها «الأدب، والترجمة، والشعر، والأزياء، والمسرح، والموسيقى، والأفلام، والتراث».

كما تروي الفعالية قصة العلم الوطني الذي يعبر بتفاصيله عن هوية المملكة وتاريخها العريق.

وتهدف الوزارة من تنظيم فعالية «وطن ودار» إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة للاحتفاء باليوم الوطني من خلال الثقافة وقطاعاتها المختلفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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