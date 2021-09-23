شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 57 إصابة بكورونا وشفاء 72 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدة أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

وأعلنت الصحة عن تسجيل 57 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 72 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2325 حالة منها 279 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546792 حالة، وعدد حالات التعافي 535783 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8684 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

الرياض 19

مكة المكرمة 11

الشرقية 6

المدينة المنورة 6

جازان 3

عسير 3

القصيم 2

نجران 2

تبوك 2

حائل 1

الجوف 1

الحدود الشمالية 1