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أكد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أننا اليوم نزداد فخرًا وعزًا بانتمائنا لهذا الوطن العظيم (91) عامًا من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شائق بن محمد آل شائق " في هذا اليوم العزيز على قلوبنا الذي يوافق الثالث والعشرون من سبتمبر هذا اليوم له مكانة كبيرة في قلوب أبناء المملكة فهو اليوم الذي يصادف عيده الوطني الواحد والتسعون ذكرى الحدث العظيم الذي خلق مستقبل المملكة العربية السعودية، والذي نستذكر من خلاله مسيرة توحيد الوطن على يد الملك المؤسس عـبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله).
وتابع قائلاً : "في هذا اليوم نزداد فخرًا وعزًا بانتمائنا لهذا الوطن العظيم (91) عامًا من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان؛ في هذا اليوم نستشعر نعمة الوطن وأمجاده العظيمة ومنجزاته الكبيرة ونعاهد أنفسنا بالحفاظ والذود عن أمنه ومقدراته ومنجزاته والاستمرار في التقدم بتحقيق أهدافه الاستراتيجية وطموحات رؤية المملكة 2030.
وأضاف "فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة يحظى بدعم كبير من حكومتنا الرشيدة ودعم ومتابعة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
واختتم : في هذا اليوم العظيم نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي العظيم حفظ الله قادتنا ووطننا.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:46 PM
منوها بالاستمرار في التقدم بتحقيق أهدافه الاستراتيجية وطموحات رؤية 2030"آل شائق": في يوم الوطن نستشعر أمجاده ونعاهد أنفسنا بالذود عن أمنه ومنجزاته
أكد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أننا اليوم نزداد فخرًا وعزًا بانتمائنا لهذا الوطن العظيم (91) عامًا من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شائق بن محمد آل شائق " في هذا اليوم العزيز على قلوبنا الذي يوافق الثالث والعشرون من سبتمبر هذا اليوم له مكانة كبيرة في قلوب أبناء المملكة فهو اليوم الذي يصادف عيده الوطني الواحد والتسعون ذكرى الحدث العظيم الذي خلق مستقبل المملكة العربية السعودية، والذي نستذكر من خلاله مسيرة توحيد الوطن على يد الملك المؤسس عـبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله).
وتابع قائلاً : "في هذا اليوم نزداد فخرًا وعزًا بانتمائنا لهذا الوطن العظيم (91) عامًا من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان؛ في هذا اليوم نستشعر نعمة الوطن وأمجاده العظيمة ومنجزاته الكبيرة ونعاهد أنفسنا بالحفاظ والذود عن أمنه ومقدراته ومنجزاته والاستمرار في التقدم بتحقيق أهدافه الاستراتيجية وطموحات رؤية المملكة 2030.
وأضاف "فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة يحظى بدعم كبير من حكومتنا الرشيدة ودعم ومتابعة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
واختتم : في هذا اليوم العظيم نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي العظيم حفظ الله قادتنا ووطننا.
، "آل شائق": في يوم الوطن نستشعر أمجاده ونعاهد أنفسنا بالذود عن أمنه ومنجزاته ،
المصدر : الخليج 365
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