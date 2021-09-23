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محمد بن مسعود - الدمام - قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي تأخره بهدف إلى انتصار تاريخي أمام ضيفه الاتفاق 4-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن جولة" هي لنا دار" السادسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعد فوز الطائي هو الأول في دوري المحترفين بعد سلسلة خسائر في الأسابيع الأولى من المسابقة.
أحرز أهداف الطائي عبدالعزيز الحرابي الدقيقة "28" والسويسري سيفاس ماليلي عند الدقيقتين "77،34" والبرازيلي مارسيلو فيريرا عند الدقيقة "66"، فيما تكفل البرازيلي إليريك فيريرا بهدفي الاتفاق عند الدقيقتين" 21،41".
النتيجة رفعت رصيد الطائي إلى 4 نقاط ليغادر المركز الأخير للمرة الأولى، فيما بقي الاتفاق عند 6 نقاط في المركز العاشر.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:45 PMفي جولة " هي لنا دار ".. الطائي برباعية في مرمى الاتفاق يتذوق طعم الفرح
قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي تأخره بهدف إلى انتصار تاريخي أمام ضيفه الاتفاق 4-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن جولة" هي لنا دار" السادسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعد فوز الطائي هو الأول في دوري المحترفين بعد سلسلة خسائر في الأسابيع الأولى من المسابقة.
أحرز أهداف الطائي عبدالعزيز الحرابي الدقيقة "28" والسويسري سيفاس ماليلي عند الدقيقتين "77،34" والبرازيلي مارسيلو فيريرا عند الدقيقة "66"، فيما تكفل البرازيلي إليريك فيريرا بهدفي الاتفاق عند الدقيقتين" 21،41".
النتيجة رفعت رصيد الطائي إلى 4 نقاط ليغادر المركز الأخير للمرة الأولى، فيما بقي الاتفاق عند 6 نقاط في المركز العاشر.
، في جولة " هي لنا دار ".. الطائي برباعية في مرمى الاتفاق يتذوق طعم الفرح ،
المصدر : الخليج 365
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