، كلية الجراحين الأمريكية تبرز دراسة سعودية في جراحات سمنة الأطفال ،

أشادت بالخبرات الطبية العالمية للمملكة تزامنًا مع اليوم الوطني

نوهت كلية الجراحين الأمريكية بدراسة سعودية طبية متعلقة بجراحات السمنة عند الأطفال وصغار السن، وعملت على نشر بيان صحفي عنها وزعته على وسائل الإعلام الأمريكية ونشرته على موقع الكلية اليوم 23 -9-2021 .

وأوضحت الكلية في البيان الصحفي نتائج هذه الدراسة المهمة وتحدثت عن الخبرة السعودية في مجال جراحات سمنة الأطفال.

وقد تضمنت الدراسة السعودية والتي قادها البروفيسور عائض بن ربيعان القحطاني ونشرتها الكلية اليوم في مجلتها العلمية العريقة ( Journal of the American college of surgeon ) كأكبر دراسة في هذا المجال على مستوى العالم عن النتائج المميزة للأطفال التي أُجريت لهم عمليات السمنة مع البروفيسور "القحطاني" على مدى عشر سنوات.

وكشفت الدراسة أن الأطفال وصغار السن الذين أجروا هذه العمليات حافظوا على نزول أوزانهم طول هذه المدة، كما أنهم تعافوا من الأمراض المصاحبة للسمنة؛ مثل السكري والضغط والاختناق أثناء النوم، وكذلك حافظوا على نموهم الطبيعي.

فيما أشاد البروفيسور عائض القحطاني بهذا الاهتمام من كلية الجراحين الأمريكية لهذه الدراسة السعودية والتي تدل على المكانة المميزة للمملكة العربية السعودية وأطبائها ومشاركتهم الفعّالة في التقدم العلمي والمهني عالميًا، ويزيدها فخرًا كون هذه الدراسة تنشر في اليوم الوطني العزيز علينا جميعًا.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي الرائدة الأولى عالميًا في جراحات سمنة الأطفال وقد تم تعديل الإرشادات العالمية مثل إرشادات الأكاديمية الأمريكية للأطفال وإرشادات الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة بناء على الخبرة السعودية على مدى 15 عامًا.