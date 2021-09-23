محمد بن مسعود - الدمام - قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة. وأكد قيادة التحالف أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيا الحوثية .

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:21 PM "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة. وأكد قيادة التحالف أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيا الحوثية .

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