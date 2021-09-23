محمد بن مسعود - الدمام - الطائرات المقاتلة شكلت الرقم 91 فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان شهدت سماء مدينة تبوك اليوم عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة. وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:19 PM الطائرات المقاتلة شكلت الرقم 91 فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني شهدت سماء مدينة تبوك اليوم عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة. وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني ،

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