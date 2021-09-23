، "العجالين" : اليوم الوطني ذكرى قصة أبطال صنعوا تاريخ المجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد

رفع أبناء حزام بن خزام العجالين الدوسري أحد رواد الرياض وفرسان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في فتح الرياض، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال رئيس مركز الفرشة حزام بن عبدالعزيز العجالين في الأفلاج "سابقاً": نحتفل برحلة كفاح المؤسس التي صنعت تاريخ مجد الوطن، ونفتخر بمناسبة عزيزة وغالية على كل الشعب السعودي ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وبنائه هذا الكيان الشامخ ومواصلة أبنائه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي شملت كل مناحي الحياة.

وأضاف : اليوم الوطني المجيد هو ذلك اليوم الذي نتذكر فيه ما فعله الأبطال من تضحيات بالغالي والنفيس والأرواح في سبيل توحيد هذه البلاد التي كانت ولا تزال قلب الأمة الإسلامية النابض.

وتابع : اليوم الوطني مفخرة لنا أبناء الوطن بهذا التطور والنهضة الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -.

فيما أكد رئيس مركز الفرشة بمحافظة الأفلاج خزام بن عبدالعزيز بن حزام أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية على كل مواطن في مملكتنا الغالية نتذكر خلاله بطولات المؤسس والأجداد في تأسيس مملكتنا الغالية رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

ورفع العميد سعود بن عبدالعزيز بن حزام العجالين أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده اﻷمين بمناسبة ذكرى توحيد الوطن الغالي مشيراً إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب، بل هو حب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحفاظ على مكتسباته والفخر بمنجزاته، سائلين الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والرقي والاستقرار.